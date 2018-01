Anställdes vid Lidköpings kommun i december

Publicerad tisdag, 09 januari 2018, 13:38 av Redaktionen

Här är alla som anställdes, eller fick förlängda eller ändra förordnanden vid Lidköpings kommun i december.

Efternamn Förnamn Benämning Område

Al Haddad Christine Resvik Barn & Skola

Gustafsson Erica Resvik Barn & Skola

Persson Linda Resvik Barn & Skola

Andersson Emelie Resvik Barn & Skola

Palm Lundin Anders Lär obeh Barn & Skola

Elofsson Madeleine Lär obeh Barn & Skola

Lindahl Emilia Lär obeh Barn & Skola

Zirdum Marina Lär obeh Barn & Skola

Wirgart Alexandra PedaResu Barn & Skola

Wahll Simon PedaResu Barn & Skola

Sundblad Susanne Lär txsl Barn & Skola

Endrias Teklu LäModeob Barn & Skola

Al Mukdad Hussam Modmålär Barn & Skola

Eid Ayoub Modmåläo Barn & Skola

Safi Arshad Modmålär Barn & Skola

Caspersson Michael Resrsped Barn & Skola

Burenius Birgitta Brnskout Barn & Skola

Gren Laila Lär obeh Barn & Skola

Bredelius Jonas Lär obeh Barn & Skola

Basha Agha Ihab PedaResu Barn & Skola

Hallin Jonathan PedaResu Barn & Skola

Westh Alice PedaResu Barn & Skola

Fröjd Filip PedaResu Barn & Skola

Johansson Nina Brnskout Barn & Skola

Larsson Karin Brnskout Barn & Skola

Johansson Ann-Sofi Resurspe Barn & Skola

Sandberg Jakob PedaResu Barn & Skola

Smith Oscar PedaResu Barn & Skola

Rezaei Sediqeh Resurspe Barn & Skola

Lindau Eva Specped Barn & Skola

Hasselgren Hilda Barnsköt Barn & Skola

Lopez Vargas Ingrid Lär obeh Barn & Skola

Gustafsson Josefine PedaResu Barn & Skola

Ottersten Josefine Brnskout Barn & Skola

Bengtsson Britt Matemutv Barn & Skola

Norlin Jennie Lär obeh Barn & Skola

Johansson Lena Lär obeh Barn & Skola

Ahlstrand Jenny PedaResu Barn & Skola

Ottersten Johan PedaResu Barn & Skola

Krause Sofie Lär obeh Barn & Skola

Fröjd Robin PedaResu Barn & Skola

Lind Peter Projled Intern Service

Öberg Hans Fastsköt Intern Service

Berglund Peter Fastsköt Intern Service

Nguyen Amy Ekonbtr Intern Service

Lindblad Samuel Ekonbtr Intern Service

Hedén Sturesson Maria Chfrienh Kultur & Fritid

Arneson Sebastian Badvärd Kultur & Fritid

Stulen Dag Tore Projled Kommunstyrelsens vht

Nylén Fia-Lotta Löneass Kommunstyrelsens vht

Hennersten Karl-Arne Byggchef Samhällsbyggnad

Fjellström Love Miljöins Samhällsbyggnad

Nedic Milos Miljöins Samhällsbyggnad

Gustavsson Simon Parkarb Samhällsbyggnad

Åberg Ellen Mentor Social & Arbetsmarknad

Djup Lidholm Lillemor Boendstö Social & Arbetsmarknad

Svanfeldt Catharina Socsekr Social & Arbetsmarknad

Blomkvist Evert Projektö Teknisk Service

Härnström Nyfelt Anette Milj/Kv Teknisk Service

Karlsson Tord PedaResu Utbildning

Jönsson Kerstin Marknkom Utbildning

Alteryd Magnusson Birgitta Lärare Utbildning

Post Koski Agneta Lärare Utbildning

Lundberg Petra Lärare Utbildning

Habeeb Firdews Studhand Utbildning

Rojaie Ali Studhand Utbildning

Sager Malena Lär obeh Utbildning

Hoff Anders Lärare Utbildning

Elofsson Emil Lär obeh Utbildning

Rundqvist Jessica Per ass Vård & Omsorg

Gustavsson Annika Per ass Vård & Omsorg

Andersson Ingela Per ass Vård & Omsorg

Lavén Magnusson Nathalie Per ass Vård & Omsorg

Ghazanfari Forozan Vårdbitr Vård & Omsorg

Larsson Emelie Usk Vård & Omsorg

Gustafsson Malin Usk Vård & Omsorg

Nyberg Linus Stödbitr Vård & Omsorg

Lönn Ann-Sofie Enhchoms Vård & Omsorg

Ekelund Linus Stödbitr Vård & Omsorg

Nilsson Hanna Stödbitr Vård & Omsorg

Emanuelsson Christopher Stödbitr Vård & Omsorg

Kemi Aho Pauliina Usk Vård & Omsorg

Daniel Helen Usk Vård & Omsorg

Eliasson Denise Usk Vård & Omsorg

Pedersen Jonas Stödbitr Vård & Omsorg

Svensson Maria Stödassi Vård & Omsorg

Tropp Alexander Stödassi Vård & Omsorg

Skog Marie Arbterap Vård & Omsorg

Agestad Emma Pershand Vård & Omsorg

Fredriksson Susanna Stödassi Vård & Omsorg

Johansson Betterhed Emma UndsköRe Vård & Omsorg

Ivehag Lönn Danijela Usk Vård & Omsorg

Rydermark Kerstin SjukskRe Vård & Omsorg

Gustavsson Lena Usk Vård & Omsorg

Johansson Eva Usk Vård & Omsorg

Engström Walander Birgitta Sjuksk m Vård & Omsorg

Jonsson Kjell-Åke Vårdbitr Vård & Omsorg

Nilsson Liselotté Usk Vård & Omsorg

Skoglund Emilsson Madelene Usk Vård & Omsorg

Kristoffersen Maria EnhchÄO Vård & Omsorg