14 företagskonkurser

Publicerad tisdag, 09 januari 2018, 13:25 av Redaktionen

Under det gångna året var det 14 företag i Lidköping som försattes i konkurs.

Det framgår av en lista från företaget Creditsafe.

Under 2016 var motsvarande siffra 13, och under 2015 var det 14.

