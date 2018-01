Bandy: P17-landslaget klart

Publicerad måndag, 08 januari 2018, 17:21 av - Inskickat material

P17-landslagets trupp uttagen: ”En bra möjlighet att utveckla vårt spel

Helgen 27-28 januari ställs både Sveriges P17- och P15-landslag mot Finland i Nora och Örebro.

Både P17- och P15-VM skulle ha avgjorts under veckoslutet 26-28 januari. Mästerskapen har, av olika anledningar, senarelagts och spelas istället 22-24 mars. Därför har möjligheten till träningslandskamper dykt upp för pojklandslagen i slutet av januari.

P17-landslagets förbundskapten Mattias Rehnholm har kallat en trupp på 16 spelare.

– Det är fantastiskt kul att vi får möjligheten att spela de här landskamperna. Det blir ett väldigt fint mellansteg och en bra möjlighet att utveckla vårt spel. Som ungdomsspelare får du inte möjligheten till så många landskamper. Det här ger ett erfarenhetsutbyte som är grymt viktigt, säger Mattias till svenskbandy.se och fortsätter.

– Vi har många vassa spelare i truppen och nu gäller det att vi sätter ett eget spel i landskamperna. Mycket kan hända fram till VM i mars och det här är ingen uttalad VM-trupp.

P17-LANDSKAMPER 27-28 JANUARI:

Lördag 27/1, 18.00, Berhn Arena, Örebro

Söndag 28/1, 12.00, Danfo Arena, Nora

Målvakter

Benjamin Elfving, Sandvikens AIK

Joel Snäll, Vetlanda BK

Utespelare

Albin Altberg, Edsbyns IF

Alexander Karlgren, Villa Lidköping BK

Edvin Isaksson, Sandvikens AIK

Elias Swartswe, Ljusdals BK

Emil Nordström, Jönköping Bandy

Gabriel Hultgren, Vetlanda BK

Gustav Ek, Vetlanda BK

Isac Karlsson, Vetlanda BK

Isak Flodberg, Ljusdals BK

Jesper Granqvist, Edsbyns IF

Kasper Sandgren, TB Västerås

Lucas Dalin, Edsbyns IF

Marcus Öhman, Ljusdals BK

Oscar Hulthammar, Nässjö IF