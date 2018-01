Privatannonserna – annonsera gratis

I dag bl a: Vilstol säljes, säng säljes

Publicerad söndag, 07 januari 2018, 10:26 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner.

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam. Skicka din annons till Lidköpingsnytt (klicka) via epost

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn (inte företagsnamn), kort info, telefonnummer och eller e-postadress. En vara per annons. Skriv om varan säljes, köpes, skänkes etc. Skicka bildfil – inte bild. Max en bild per annons (ej flera bilder i en). Uppdateras med nya på vardagar.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

Publicerat 4 januari

Säljes

Vilstol

Vilstol m fotpall i bra skick. Pris: 150 kr

Tel 0733-66 10 38

3 januari

Säljes

Säng

Kontinentalsäng Espevär. Inköpt januari 2017. Använd ett halvår. Saknar ben. Pris 2.800:-

Ring 0706-558237

31 december

Köpes

Garderob

60 cm garderob med 4-6 hyllor, dörr ej nödvändig.

E-posta svar

Säljes

Reparationsbok

Handbok Volvo 140 1967- 1974.

Tel: 0706-46 42 23. Källby.

Säljes

Gör det själv

Handbok Volvo 240-260 1975-1980.

0706-46 42 23. Källby.

28 december

Säljes

GPS

Magellan GPS Blazer 12. ( RETRO )

Tel 0706-46 42 23 Källby

24 december

Säljes

Surfplatta

Surfplatta Lenovo tab 2 a 10-30 köpt 22/12 (kvitto) säljes pga felköp endast uppstartad. Pris: 800 kr.

Tel 0736-38 89 05

20 december

Önskas köpa

Snowboardskor

för barn, storlek ca 35, köpes.

Tel. 0707-38 22 07

14 december

Önskas

köpa



VHS. Komplett, fullt fungerande och programmerbar inställning, bruksanvisning m m. Pris max 800:-

Säljes

Snöblad

Nytt snöblad till Stiga Villa Pris 3000 kr.

Tel: 0762-90 32 77 (Obs rättat telnummer)

11 december

Önskas

VVS-installation

Hjälp med VVS önskas snarast, avser nyinstallation avloppsrör i badrumsgolv. Ett enklare arbete i nybygge, endast bjälklag finns idag.

För mer info ring eller sms till 0705-09 13 26.

