Sång, glädje och laser – GOTT NYTT ÅR!

Publicerad måndag, 01 januari 2018, 01:28 av Mikael Ingebäck

Mycket folk när Lidköping bryter ny mark med laser i nyårsfirandet.

Många var de som ville fira in det nya året på Lidköpings torg. I år var nyheten som bekant lasershow istället för de sedvanliga fyrverkerierna. Bättre för miljön och för de människor och djur som har ont av smällar och högt ljud. Det har funnits de som opponerat sig och efter kvällens firande finns i alla fall ett facit.

–Det var fint men efter ett tag blir det lite samma sak, säger Jennie Bråth. Här i sällskap med vänner och make. Fr.h. Rikki Bråth, Jennie Bråth, Tommy Johansson och Moa Gustafson

Lidköping är tillsammans med Boden en av de två städer som anammat lasershow och medborgarna verkade ta avsaknaden av fyrverkerier med ro.

Maria och Anders Eriksson valde att fira nyår på nya stadens torg i Lidköping trots att de härstammar från Dalarna och Skåne. Mitt emellan?

Mera laser 1.

Pernilla Nilsson sjöng Auld lang syne och How does a moment last forever från rådhusbalkongen.

Mera laser 2.

Lidköpingsnytt önskar alla ett GOTT NYTT ÅR!!