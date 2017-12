Pernilla Nilsson sjunger in det nya året i Lidköping

Publicerad lördag, 30 december 2017, 13:16 av Mikael Ingebäck

Sångfågeln och musikläraren från Vargön levererar både gammalt och nytt från rådhusbalkongen under årets sista skälvande minuter.

Det började i Vargön med ett stort intresse för musik och efter flera år med Cello och sång på musikskolan var det dags för gymnasieval. Pernilla Nilsson valde då sång och gitarr på Birger Sjöbergsgymnasiet i Vänersborg. Efter det blev det vidare studier på södra vätterbygdens folkhögskola i två år. Även här var var det sång som gällde men det blev mindre gitarr och mer piano. När Pernilla Nilsson därefter sökte in på Mitthögskolans nya musiklärarutbildning och kom in blev inriktningen än mer inriktad på sång och framför allt klassiskt, med opera och romanser.

-Efter alla år av musikstudier ville jag komma närmare familjen och när jag sökte och fick jobbet på De la Gardie så var det rena drömyrket. Dom sökte nog någon som var lite mer klassiskt skolad. Det är ju annars mycket populärmusik i gymnasieutbildningen här, berättar Pernilla Nilsson, Sångpedagog på Estetiska programmet musik

Pernilla Nilsson bor sedan ett och ett halvt år tillbaka i Lidköping tillsammans med sin fästman Joel som också är lärare, fast i matte och kemi på Allèskolan i Vara. Paret väntar också sitt första barn i Juni så mycket kretsar just nu kring det. Annars är den 27-åriga sångpedagogen och artisten inte särskilt nervös. Det kan ha att göra med att Pernilla Nilsson skrev både sin B- och C-uppsats i ämnet rampfeber och scenskräck.

-Det var Helene Wellner på som kontaktade mig efter ett tips av min kollega Mikael Dalemo. Jag blev jätteglad och det är en stor ära att få möjligheten att få sjunga för så mycket folk på nyår i Lidköping.

Klockan 23.49 på nyårsafton är det så dags för Pernilla Nilssons framförande och vi kommer bjudas på både gammalt och nytt. Dels blir det traditionella Auld lang syne på beställning och sedan kommer artistens egna bidrag. Det blir How does a moment last forever, från nyproduktionen av Skönheten och odjuret. Den sjungs i original av Celine Dion och kan Pernilla Nilsson leverera sången i samma känsla så lovar hon att vi blir lika kära i låten som hon blev när hon hörde den första gången. Det kommer sjungas a capella, det vill säga utan instrument, och det kan bli riktigt häftigt.