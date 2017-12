LAIK vann på hemmaplan

Publicerad lördag, 30 december 2017, 15:29 av Mikael Ingebäck

Upplägget på dagens match mellan LAIK och IF Boltic blev en aning annorlunda. I första halvlek dominerade hemmalaget och gjorde 5 mål mot noll innan paus. Värt att nämna är att tre av dessa gjordes av Robert Karlsson. Under andra halvan av matchen gjordes bara mål av bortalaget. Dessbättre bara tre. Följdaktligen slutade matchen 5-3 till LAIK. Ingen revansch för IF Boltic för hemmaförlusten med 1-4 i Tisdags. LAIK går därmed upp på andra plats i tabellen, dock med en match mera spelad.

Nästa match: Onsdagen 3/1, ÅbyTjureda-LAIK, klockan 19.30