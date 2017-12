Bandy: Herrlandslagets 26-mannatrupp uttagen till VM

Publicerad lördag, 30 december 2017, 19:14 av Redaktionen

Förbundskaptenen Svenne Olsson har nominerat sin 26-mannatrupp inför VM i Chabarovsk som inleds i slutet av januari.

Flera Villaspelare uttagna.

I truppen finns bland annat tre spelare, Björn Hellman, Martin Karlsson och Oscar Wikblad, utan några A-landskamper på meritlistan.

– Det har varit en intressant process. Det är en hel del rutinerade stora namn som har fallit ifrån, tittar man kontra förra året är det väldigt mycket som har ändrats i truppen. Det här är en yngre variant och nya spelare som får chansen att börja ta staven vidare, säger Svenne Olsson till svenskbandy.se.

Konkurrensen är tuff och Svenne har väntat in i det sista med att ta ut den första bruttotruppen till VM.

– Vi har självklart tittat på många matcher live och på tv, sen är det alltid tuffa val på en hel del positioner. Vi ser fram emot den här uppgiften och vet att det krävs att samtliga spelare levererar på högsta nivå för att det ska bli guld igen, säger Svenne Olsson.

Sveriges slutliga 18-mannatrupp presenteras torsdag 18 januari.

VM avgörs 29 januari-4 februari i den ryska bandymetropolen Chabarovsk.

Patrik Hedberg, 29 år, Målvakt, Hammarby IF, 14 A-landskamper

Björn Hellman, 27 år, Målvakt, Kalix Bandy, 0 A-landskamper

Joel Othén, 32 år, Målvakt, Sandvikens AIK, 32 A-landskamper

Anders Svensson, 42 år, Målvakt, Edsbyns IF, 118 A-landskamper

Stefan Edberg, 28 år, Försvarare, Västerås SK, 4 A-landskamper

Martin Johansson, 30 år, Försvarare, Villa Lidköping BK, 27 A-landskamper

Linus Pettersson, 30 år, Försvarare, Sandvikens AIK, 65 A-landskamper

David Pizzoni Elfving, 32 år, Försvarare, Hammarby IF, 25 A-landskamper

Andreas Westh, 40 år, Försvarare, Bollnäs GIF, 145 A-landskamper

Hans Andersson, 35 år, Ytterhalv, Edsbyns IF, 96 A-landskamper

Simon Folkesson, 26 år, Ytterhalv, Västerås SK, 4 A-landskamper

Per Hellmyrs, 34 år, Ytterhalv, Bollnäs GIF, 120 A-landskamper

Erik Säfström, 29 år, Ytterhalv, Sandvikens AIK, 62 A-landskamper

Daniel Berlin, 30 år, Mittfältare, Sandvikens AIK, 98 A-landskamper

Pontus Blomberg, 24 år, Mittfältare, Vetlanda BK, 2 A-landskamper

Jesper Eriksson, 34 år, Mittfältare, Villa Lidköping BK, 16 A-landskamper

Adam Gilljam, 27 år, Mittfältare, Hammarby IF, 39 A-landskamper

Simon Jansson, 26 år, Mittfältare/Anfallare, Västerås SK, 15 A-landskamper

Jesper Jonsson, 27 år, Mittfältare, Hammarby IF, 4 A-landskamper

Martin Karlsson, 21 år, Mittfältare, Villa Lidköping BK, 0 A-landskamper

Johan Löfstedt, 31 år, Mittfältare, Vetlanda BK, 46 A-landskamper

Joakim Andersson, 24 år, Anfallare, Vetlanda BK, 15 A-landskamper

Christoffer Edlund, 30 år, Anfallare, Sandvikens AIK, 69 A-landskamper

Christoffer Fagerström, 25 år, Anfallare, Hammarby IF, 11 A-landskamper

Erik Pettersson, 22 år, Anfallare, Jenisej, 26 A-landskamper

Oscar Wikblad, 20 år, Anfallare, Edsbyns IF, 0 A-landskamper

Nya regler gör att 26 spelare tas ut i första steget varav 4 målvakter, av dessa blir 2 målvakter reserver på hemmaplan.