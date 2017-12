Mötesplatsen – Här händer det!

Publicerad torsdag, 28 december 2017, 06:00 av Redaktionen

Lidköpingsnytts sida som är gratis för föreningslivet och andra evenemang (inte affärsmässiga). Här kan möten gratis tas med när det gäller evenemang i Lidköping med omnejd.Välkommen att e-posta ditt meddelande. Skicka till Lidköpingsnytt – klicka här.

Listan uppdateras med nya evenemang vardagar.

TORSDAG 28 DECEMBER

SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

14-16: Happy Hours i vårt café, fika till halva priset!

Bio och livesändningar som visas på Folkets Hus (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

11.00 Tjuren Ferdinand (sv. tal), 7 år

11.00 My Little Pony (sv. tal), 7 år

13.30 Trollvinter i Mumindalen (sv. tal), Barntillåten

15.30 Jumanji: Welcome to the Jungle, 11 år

17.30 Solsidan (sv. text), Barntillåten

18.00 All Inclusive (sv. text), Barntillåten

20.00 Star Wars: The Last Jedi, 11 år

20.15 Call Me by Your Name, Barntillåten

FREDAG 29 DECEMBER

SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

14:30 Nyårsmys med ost- & kextallrik. Kostnad: 40kr inkl. cider, kaffe och chokladbit.

Bio och livesändningar som visas på Folkets Hus (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt): Uppdatering kommer

LÖRDAG 30 DECEMBER

Bio och livesändningar som visas på Folkets Hus (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt): Uppdatering kommer

SÖNDAG 31 DECEMBER

Nyårsfirande med fyrverkeri

16,15: Torget i Götene

Nyårskonsert – livesändning

17: Berlinfilharmonikernas nyårskonsert i nya Konserthuet i Berlin.

Nyårsfirande

23,55 Nya Stadens torg, läsning av nyårsdikt och laserspel.

Bio och livesändningar som visas på Folkets Hus (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt): Uppdatering kommer

MÅNDAG 1 JANUARI

Nyårsfirande

16: Nya Stadens torg. Laserspel från nyårsnatten i repris.

Bio och livesändningar som visas på Folkets Hus (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt): Uppdatering kommer

TISDAG 2 JANUARI

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14-16 Happy Hours. Fika till halva priset I vårt café.

Mötesplats Solhaga tel 770942

14,30-16: Fikastund i juletid

Bio och livesändningar som visas på Folkets Hus (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt): Uppdatering kommer

ONSDAG 3 JANUARI

Mötesplats Solhaga tel 770942

12-13,30: Lunchbuffé med jultema

14,30-16: Fikastund i juletid

SeniorCenter Målaregatan 22 tel 771288

14,30: Filmvisning ”Små citroner gula”. Fika finns att köpa.

TORSDAG 4 JANUARI

Mötesplats Solhaga tel 770942

14,30-16: Fikastund i juletid

SeniorCenter Målaregatan 22 tel 771288

14-17 spela canasta eller bridge.

FREDAG 5 JANUARI

Mötesplats Solhaga tel 770942

10-14: Öppet

12-13,30: Trettondagslunch Föranm senast 22 dec.

12,45: Utlottning av fredagsbukett

Dans i Folkets Park

18-21,30: tisdagsdans Folkets Park i Lidköping

SÖNDAG 7 JANUARI

Mötesplats Solhaga tel 770942

– 14,30-16,30: Söndagscafé

MÅNDAG 8 JANUARI

SeniorCenter Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik, drop in!

15-18 Våffelcafé! Kaffe & våffla, 25kr

Mötesplats Solhaga tel 770942

14,30-16: Våffelcafé

TISDAG 9 JANUARI

Mötesplats Solhaga tel 770942

10-11,30: Senior Swing 20:- Tisdagsgruppen våruppstart

SeniorCenter Målaregatan 22 tel 771288

14-16: Happy Hours! Fika till halva priset i vårt café!

ONSDAG 10 JANUARI

SeniorCenter Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Sittande yoga, drop in!

15: Älskade tulpaner! Florist binder buketter och berättar om tulpaner. Några buketter lottas ut. Därefter serveras bakad potatis med 2 röror och sallad. Kostnad: 50kr inkl. 1 lott, dryck, kaffe och liten kaka. Föranmälan from 27/12, tel. 771288

TORSDAG 11 JANUARI

Mötesplats Solhaga tel 770942

10-11,30: Senior Swing 20:-

14,30: Inger Widhja berättar ut julen

SeniorCenter Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Cirkelträning, drop in!

14-17: Kom till SeniorCenter och spela Bridge!

FREDAG 12 JANUARI

Mötesplats Solhaga tel 770942

12,45: Utlottning av fredagsbukett

14+16: Bingo

SeniorCenter Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Inomhusboule, drop in!

16: Julgransröste med Lisbet Karlström, dragspel och sång, dans kring granen, godispåse till barnen! Ris á la Malta & pepparkaka, 24 kr inkl. kaffe/saft

LÖRDAG 13 JANUARI

Alzheimerföreningen i Lidköping

14,30: Julfest. Tallskogen.

SÖNDAG 14 JANUARI

Mötesplats Solhaga tel 770942

– 14,30-16,30: Söndagscafé

SeniorCenter Målaregatan 22 tel 771288

14,30-16,30: Söndagscafé med Hem & Samhälle

Sunnersbergs hembygdsförening

15-17: Julgransröste för unga och gamla i Tolsjö bygdegård. Kakbuffé. Joakim Wedebrand medverkar.

MÅNDAG 15 JANUARI

Mötesplats Solhaga tel 770942

10,30-11,15: Sittgympa

14,30-16: Våffelcafé

SeniorCenter Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik, drop in!

15-18: Våffelcafé! Kaffe & våffla, 25kr

TISDAG 16 JANUARI

Mötesplats Solhaga tel 770942

10-11,30: Senior Swing 20:-

10-11,30: Inomhusboule

14,30-16: Idébytareftermiddag

SeniorCenter Målaregatan 22 tel 771288

9-12: SeniorNet Kostnadsfri rådgivning under 30 min när det gäller dator, surfplatta och mobil. Anmälan tel. 771288

10-12: Studiecirkel ”Farmors stôppelåda” har terminsstart, 8 tillfällen, cirkeln leds av Inger Strömberg, anmälan, tel. 771288

14-16: Happy Hours! Fika till halva priset i vårt café!

ONSDAG 17 JANUARI

SeniorCenter Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Sittande yoga, drop in!

14: Trivselbingo! 5 spel med paus för fika. 20kr/bricka. Vinst till alla!

Mötesplats Solhaga tel 770942

14,30-16: Hjärngympa

TORSDAG 18 JANUARI

Mötesplats Solhaga tel 770942

10-11,30: Senior Swing 20:-

14,30-16: Musikcafé med PRO-kören

SeniorCenter Målaregatan 22 tel 771288

10-12: Drop-In hos Syn och Hörselinstruktören.

10:15 Cirkelträning, drop in!

11:45 Sopplunch med bio! Film: ”Solsidan” Kostnad: 100 kr betalas kontant i samband med lunchen, anmälan from. 27/12, tel. 771288

14-17: Kom till SeniorCenter och spela Canasta eller Bridge!

FREDAG 19 JANUARI

Mötesplats Solhaga tel 770942

10-14: Öppet

10,30-11,30: Cirkelgym

12,45: Utlottning av fredagsbukett

SeniorCenter Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Inomhusboule, drop in!

14: Kom och hjälp oss att planera vårens program. Vi bjuder på kaffe och kaka

LÖRDAG 20 JANUARI

Släktforskningens dag

9-15: I mässan deltar bland annat: Västgöta Genealogiska Förening, Föreningen för Västgötalitteratur, Centrala Soldatregistret, Vänermuseet, Arkiv Digital.

Forshem Fullösa Hembygdsförening

16: Grötfest i Forshems Församlingshem. Larseric Nyberg sjunger och berättar om skalden Dan Anderssons far finnmarksprofeten Adolf Andersson

SÖNDAG 21 JANUARI

Mötesplats Solhaga tel 770942

– 14,30-16,30: Söndagscafé

SeniorCenter Målaregatan 22 tel 771288

14,30-16,30: Söndagscafé

MÅNDAG 22 JANUARI

SeniorCenter Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik, drop in!

15-18: Våffelcafé! Kaffe & våffla, 25kr

TISDAG 23 JANUARI

SeniorCenter Målaregatan 22 tel 771288

9-12: SeniorNet Kostnadsfri rådgivning under 30 min när det gäller dator, surfplatta och mobil. Anmälan tel. 771288

14-16: Happy Hours! Fika till halva priset i vårt café!

ONSDAG 24 JANUARI

SeniorCenter Målaregatan 22 tel 771288

8-10: Frukostbuffé! 45kr

14:30 Musikcafé med Fria Tyglar

TORSDAG 25 JANUARI

SeniorCenter Målaregatan 22 tel 771288

8:30-10 Frukostbuffé! 45kr

14 -17: Kom till SeniorCenter och spela Canasta eller Bridge!

FREDAG 26 JANUARI

SeniorCenter Målaregatan 22 tel 771288

8:30-10 Frukostbuffé! 45kr

14:30 Musikcafé med Susanne Lind

SÖNDAG 28 JANUARI

SeniorCenter Målaregatan 22 tel 771288

11-15: SeniorCenter har helgöppet med anledning av Vinterkalas/5 års jubileum. Fika finns att köpa!

12-13:30 Lunchservering

13:30 Körsång med Pro-tonerna

MÅNDAG 29 JANUARI

Sunnersbergs Hembygdsförening

18,30: Temakväll i Tolsjö bygdegård. Mary Andersson, svenskamerikanskan med Ingrid Johnsson.

SeniorCenter Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik, drop in!

15-18: Våffelcafé! Kaffe & våffla, 25kr

TISDAG 30 JANUARI

SeniorCenter Målaregatan 22 tel 771288

9-12: SeniorNet Kostnadsfri rådgivning under 30 min när det gäller dator, surfplatta och mobil. Anmälan tel. 771288

14-16: Happy Hours! Fika till halva priset i vårt café!

14:30 SeniorSingers, sång- & musikgrupp, övning. Nya som gamla deltagare varmt välkomna!

ONSDAG 31 JANUARI

SeniorCenter Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Sittande yoga, drop in!

14:30 Theresia Hvorslev berättar om silver och guld. Med sitt bildspel visar Theresia sitt yrkesliv som silversmed och formgivare.

LÖRDAG 3 FEBRUARI

Lunchjazz

12: West Jazz från Göteborg på Bullseye Saloon. Entré. Bordsest 65444. Samarbete med Bullseye Saloon och Studefrämjandet.

Hästarna i staden

18,30: Willy Klaeson berättar om sin bok Hästarna i staden. Fri entré. Stadsbiblioteket

MÅNDAG 12 FEBRUARI

Sunnersbergs Hembygdsförening

18.30: Temakväll i Tolsjö bygdegård. Bottenvägen med Per Olof Strandroth.

ONSDAG 14 FEBRUARI

Naturbilder

18,30: Naturbilder från tre kontinenter av fotograf Thomas Johansson. Bilder från Svalbard, Botswana, Peru, Amazonas och Bergslagen. Medarrangörer: Lidköpings fotoklubb och Studiefrämjandet.

MÅNDAG 26 FEBRUARI

Sunnersbergs Hembygdsförening

18.30 Temakväll i Tolsjö bygdegård. Ikoner med Robin Johansson.

LÖRDAG 3 MARS

Jazzkonsert

19: Swing Brothers från Göteborg i Mellby bygdegård. Även uppträdande av Lidköpings Lindy Hoppers. Entré (kontanter). Föranm 68917 senast 57 feb. Samarbete med Studiefrämjandet.

MÅNDAG 12 MARS

Sunnersbergs Hembygdsförening

18.30 Temakväll i Tolsjö bygdegård. Mina minnen av Albert i Bäcken med Britt-Marie Djup.

ONSDAG 21 MARS

Poesiprogram

18,30: Tonsättaren Gösta Nystroems liv och musikaliska verksamhet presenteras i ett poetiskt program av och med mångsidiga skådespelaren Jessica Zandén, tillsammans med göteborgspianisten Pia Yngwe. Stadsbiblioteket.

FREDAG 23 MARS

Kulturlunch

12: Göran Elisson från Västergötlands museum berättar om skulptrisen Agnes de Frumiere. Det går bra att köpa lunch, till exempel på Bookhouse Café

MÅNDAG 26 MARS

Sunnersbergs hembygdsförening

18.30 Årsmöte i Tolsjö bygdegård. I solnedgångens land, film av Bengt Knutsson.

ONSDAG 28 MARS

Temakväll om migration

18,30: Forskaren Fredrik Sunnemark. Migrationen är en av vår tids – och framtids – stora utmaningar för nationell och internationell sammanhållning och samarbete. Stadsbiblioteket. Medarrangörer: FN-föreningen och Studiefrämjandet. Entré 50 kr.

MÅNDAG 2 APRIL

Jazzkonsert

18: New Orleans Jazz Cats och kornettisten Gwyn Lewis i Hangelösa kyrka. Entré (kontanter). Inget förköp. Samarbete med Källby församling.

ONSDAG 4 APRIL

Varvetmilen

18: Millopp i Lidköping som förberedelse för Göteborgsvarvet

Författarkväll

18,30: Anna Laestadius Larsson har bland annat skrivit den uppskattade romanserien Barnbruden, Pottungen, Räfvhonan och hon har också lång erfarenhet som journalist.. Entré 50 kr.

ONSDAG 11 APRIL

Tema trädgård

18,30: Ellen Forsström, initiativtagare till Mötesplats Trädgård, berättar om projektet och hur man bygger upp en trädgård att må bra i. Ellen Forsström är författare till den vackra trädgårdsboken Låt det spira.

ONSDAG 18 APRIL

Paddling vid polcirkeln

18,30: Om kajakturer i Nordnorge och Grönland. Jonas Alexanderson berättar och visar bilder. Stadsbiblioteket. Medarrangör: Friluftsfrämjandet. Fri entré.

FREDAG 20 APRIL

Kulturlunch på biblioteket

12: Lisen Schill berättar om Selma Lagerlöfs barn-, och ungdomsår. Det går bra att köpa lunch, till exempel på Bookhouse Café. Fri entré

FREDAG 10 AUGUSTI

Visfestival

Läckö slott

Diggilo-konsert

19: Villabadet

LÖRDAG 11 AUGUSTI

Visfestival

Läckö slott

