Frälsningsarmén önskar en fröjdefull jul

Publicerad söndag, 24 december 2017, 11:26 av Joakim Stegelmeyer

Mitt på julaftonens förmiddag började ljuva toner från mässingsintrument spridas över Nya Stadens Torg i Lidköping. Som traditionen bjuder spelar Frälsningsarméns musikkår julmusik som inledning på julhelgen. En ganska stor och tapper skara hade samlats i det gråmulna och lite blåsiga vädret för att lyssna till musiken och skänka en slant till årets insamling – ”Sätt punkt för en jul utan fröjd”. Musikkåren bjöd på många av de kända julmelodierna, från mera profana som White Christmas och Snövalsen till psalmer som Stilla Natt.

I år bjöds publiken även på fyrstämmig sång, orepeterat enligt uppgift men mycket vackert. Under den knappa timmen lästes även julevangeliet upp och musikkåren avslutade med att spela och sjunga We Wish You a Merry Christmas.